В Киеве частично пропал свет в нескольких районах, на правом берегу проблемы с водоснабжением

14 октября, 21:47
В нескольких районах столицы частично пропал свет (Фото: Pixabay)

Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Свет частично исчез в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Компания ДТЭК уточнила, что авария возникла на высоковольтных линиях. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

Обновлено в 21:50. Киевводоканал сообщил, что на правом берегу столицы также понижено давление воды в водопроводе. В КГГА заявили, что службы работают в усиленном режиме, чтобы возобновить энергоснабжение.

Предварительно жители столицы рассказали местным Telegram-каналам, что света нет также и в Соломенском районе.

Киевский метрополитен сообщил, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание.

«Перерыв длился до 1 минуты. Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев», — говорится в сообщении.

14 сентября в ряде областей Украины вводили аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Киев Электроэнергия Отключения света

