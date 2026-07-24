В Киевской области в результате ракетного удара погибли шесть человек, десятки пострадавших — Зеленский
В Киевской области российские баллистические ракеты убили шесть человек, десятки граждан ранены (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Киевской области в пятницу, 24 июля.
В сообщении Зеленского говорится, что спасательная операция на месте обстрела продолжается.
«На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, погибли шесть человек. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент и добавил, что выясняются все обстоятельства трагедии.
Зеленский не уточнил, куда именно попали российские баллистические ракеты.
Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact и военнослужащий Валерий Боровик ранее заявлял, что российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения. В результате атаки есть погибшие и разрушения.
Сообщается, что на выставке присутствовал, в частности, советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).
Позже Украинская рада оружейников подтвердил удар по выставке, на которой присутствовали представители оборонной промышленности, и заявил, что не была организатором мероприятия.
Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистических ракетах в сторону Киева, в столице прогремела серия взрывов, сообщалось о работе ПВО.