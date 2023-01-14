Причина утренних взрывов. В Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание — ОВА 14 января, 07:39 Алексей Кулеба (Фото:Алексей Кулеба/Facebook)

Взрывы, которые жители Киева и области слышали в субботу утром, 14 января, связаны с возгоранием на одном из объектов критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.



«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы», — написал он в Telegram.



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Взрывы раздались около 6 утра. Воздушная тревога в столице и Киевской области не была объявлена. Позже начальник штаба-замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что они не связаны с какими-либо военными действиями и угрозы с воздуха нет.

«Никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза, вы услышали бы сигнал тревоги. О причине взрывов сообщат отдельно», — пояснил он.

