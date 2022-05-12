Во время оккупации Киевщины местные жители угнали у армии РФ бензовоз и передали его ВСУ — видео
Россия теряет в Украине своих солдат и технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
У Киевской области местные жители в первые дни оккупации похитили у российских военных бензовоз и передали его Вооруженным силам Украины, часть горючего направили в больницу.
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Об этом пишет Территориальная оборона ВС Украины в Facebook.
Сообщается, что сама цистерна во время оккупации была спрятана. Местные нацепили на нее табличку «заминированную», поэтому оккупанты ее и не трогали.
Напомним, что Россия все еще планирует захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.
На брифинге 11 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что оккупанты планируют захватить Одесскую, Николаевскую и частично Запорожскую области.
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