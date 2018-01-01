У каждого захваченного РФ украинского моряка есть собственный адвокат - омбудсмен Сегодня, 15:11 23 Цей матеріал також доступний українською У каждого пленного украинского моряка есть адвокат, сообщила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что каждый украинский моряк, который был захвачен Россией в Керченском проливе, уже имеет собственного адвоката.

У себя в Facebook Денисова написала, что оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые заключит в Москве уполномоченное лицо министерства иностранных дел Украины.

По ее словам, все расходы берет на себя Украина.

"Они будут состоять из гонорара и дополнительных расходов, которые потребуют защитники украинских моряков", - отметила Денисова.

Она также прокомментировала ситуацию с задержанием в Крыму адвоката Эмиля Курбединова и сообщила, что крымские адвокаты получают угрозы от сотрудников силовых структур аннексированного полуострова.

"Сейчас, после ситуации с Курбединовим, крымским адвокатам поступают угрозы со стороны силовых структур оккупационных властей Крыма", - отметила омбудсмен.

Денисова выразила убеждение, что задержание и арест крымскотатарского адвоката связаны с его намерением защищать украинского моряка Богдана Небылицу, захваченного РФ.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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