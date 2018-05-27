Возле Яворовского полигона найден мертвым военнослужащий

В субботу, 26 мая, возле территории Яворовского военного полигона во Львовской области был найден мертвым военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом местному изданию Четвертая студия сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

По его словам, тело военнослужащего нашли в одной из лесопосадок возле территории полигона. В Минобороны не сообщили обстоятельства смерти.

Известно, что военнослужащий проходил переподготовку по одной из военных специальностей. Информации о том, откуда он прибыл, пока нет.

Смотрите также Посттравматический синдром и его последствия. Почему в убийстве у метро Черниговская винят государство

Представитель Минобороны отметил, что все обстоятельства смерти устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Напомним, что 1 февраля в Яворовском районе Львовской области в лесу вблизи воинской части прохожие обнаружили повешенным военнослужащего.