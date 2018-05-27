27 мая 2018, воскресенье

Возле Яворовского полигона найден мертвым военнослужащий

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Военнослужащий проходил переподготовку на Яворовском военном полигоне
Фото: na.mil.gov.ua

Военнослужащий проходил переподготовку на Яворовском военном полигоне

В субботу, 26 мая, возле территории Яворовского военного полигона во Львовской области был найден мертвым военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом местному изданию Четвертая студия сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

По его словам, тело военнослужащего нашли в одной из лесопосадок возле территории полигона. В Минобороны не сообщили обстоятельства смерти.

Известно, что военнослужащий проходил переподготовку по одной из военных специальностей. Информации о том, откуда он прибыл, пока нет.

Смотрите также

Представитель Минобороны отметил, что все обстоятельства смерти устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Напомним, что 1 февраля в Яворовском районе Львовской области в лесу вблизи воинской части прохожие обнаружили повешенным военнослужащего.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове