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Возле границы с Польшей нашли мертвым польского водителя грузовика

Сегодня, 19:26
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Инцидент произошел возле пункта пропуска Краковец

Фото: Svitlo via Wikipedia

Во Львовской области на автостоянке возле пограничного перехода Краковец обнаружили мертвым гражданина Польши, который отравился угарным газом.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"2 декабря в 16:59 в кабине грузового автомобиля Renault с польской регистрацией TST-56PX обнаружено без признаков жизни тело водителя автомобиля гражданина Республики Польша, который проживал в городе Старошовичи", - говорится в сообщении.

В Запорожской области пять человек отравились грибами

По предварительному заключению медиков, смерть наступила в результате отравления угарным газом во время обогрева кабины газовым баллоном с конфоркой.

Теги:   Львов-Краковец Львовская область Польша

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