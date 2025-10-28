В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, полиция подтвердила, что причиной мог стать бытовой газ

28 октября, 15:44
В многоэтажке в результате взрыва разрушено несколько этажей (Фото: Полиция Хмельницкой области / Facebook)

По предварительной информации, причиной взрыва в жилой многоэтажке в Хмельницком днем во вторник, 28 октября, стал бытовой газ.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

«Сегодня, 28 октября, около 15:00 часов в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв. По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа», — говорится в сообщении полиции.

Полиция Хмельницкой области / Facebook
Фото: Полиция Хмельницкой области / Facebook

На месте взрыва работают экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.

Позже городской голова Александр Симчишин сообщил, что в результате взрыва разрушена часть дома, часть — серьезно повреждена. Информации о жертвах нет, но под завалами могут быть люди, заявил он.

«Пока будем определять потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома», — написал Симчишин.

Ранее 28 октября местные Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в многоэтажке, в результате чего разрушены три этажа.

Предполагалось, что причиной является утечка газа. В Сети также появились кадры с места.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Хмельницкий Взрыв газа Полиция Хмельницкая область

