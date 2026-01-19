В Харькове в понедельник, 19 января, прогремели взрывы. Россия нанесла удар по Слободскому району города, сообщил мэр Игорь Терехов.

15:16 Мэр Харькова сообщил о трех ударах по городу российскими КАБами.

12:31 Терехов заявил об ударе дроном по центру города.

«Имеем попадание ударного дрона в Салтовском районе. Повреждены окна домов и автомобили», — написал он.

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10:47 Как сообщил мэр Харькова, россияне несколькими ракетами атаковали объект критической инфраструктуры и нанесли значительные повреждения. В Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА, обошлось без пострадавших.

10:20 РФ продолжает обстрел города, еще зафиксированы прилеты, написал Терехов. В городе прогремела серия взрывов, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В 10:06 Терехов сообщил о еще одном ударе.

В Харькове в результате российского удара дронами по частному сектору в Холодногорском районе ночью в воскресенье, 18 января, погибла одна женщина, еще три человека получили ранения.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов писал, что в результате обстрела погибла 20-летняя женщина. Сообщалось также о двух пострадавших женщинах.

Днем 17 января российские оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО Торнадо-С. В результате удара был серьезно поврежден объект критической инфраструктуры города. Пострадали три человека.