В Харькове раздались взрывы. Россияне обстреливают объекты инфраструктуры — мэр 15 декабря, 14:42 Местные жители возле разрушенного в результате российских атак жилого дома в Харькове, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Харькове в четверг, 15 декабря, раздались взрывы. Российские оккупанты обстреливают объекты инфраструктуры.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — написал он в Telegram.

Об ударах армии РФ по Харьковской области сообщил ранее глава ОВА Олег Синегубов.

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Обновлено в 15:26. Синегубов сообщил об ударе по Холодногорскому району Харькова. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. Есть повреждения складских помещений.

Ранее сегодня оккупанты ударили по центру Херсона и обстреляли критическую инфраструктуру. В результате атаки погибли два человека, город полностью обесточен.