В Харькове раздались взрывы. Россияне обстреливают объекты инфраструктуры — мэр
Местные жители возле разрушенного в результате российских атак жилого дома в Харькове, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
В Харькове в четверг, 15 декабря, раздались взрывы. Российские оккупанты обстреливают объекты инфраструктуры.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — написал он в Telegram.
Об ударах армии РФ по Харьковской области сообщил ранее глава ОВА Олег Синегубов.
Ранее сегодня оккупанты ударили по центру Херсона и обстреляли критическую инфраструктуру. В результате атаки погибли два человека, город полностью обесточен.