Терминал Новой почты в пригороде Харькова после удара РФ в ночь на 13 января (Фото: Суспільне Харків)

В ночь на вторник, 13 января, войска РФ атаковали пригород Харькова , сообщалось об ударе несколькими баллистическими ракетами. В результате удара пострадал терминал Новой пошты. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро пострадали.

15:55 Во время удара по терминалу Новой пошты в пригороде Харькова 13 января россияне попали ракетой прямо в укрытие, сообщил Олег Синегубов. Именно в укрытии погибли двое из четырех погибших сотрудников НП.

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15:37 Суспільне показало терминал Новой пошты в пригороде Харькова, который подвергся российской атаке в ночь на 13 января.

09:24 Новая пошта подтвердила гибель четырех работников, полностью уничтожено грузовое и частично — почтовое отделение Харьковского инновационного терминала

В результате ракетного удара по Харьковскому инновационному терминалу ранены четыре работника Новой пошты: трех сотрудников сортировочного центра и одного водителя партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни угрозы нет.

Погибли четверо работников НП: двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора .

«С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость», — заверили в Новой поште.

Фото: Нова пошта

07:26 В ГСЧС показали последствия российского удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова

Были разрушены здания терминала, в результате массированной атаки возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двух из которых — из-под завалов конструкций разрушенного здания. Четыре человека погибли, шестеро пострадали.

06:54. Как сообщила Харьковская областная прокуратура, российские оккупанты атаковали терминал Новой пошты в пригороде Харькова.

06:46. Количество погибших в результате российского удара по пригороду Харькова возросло до четырех, сообщил Олег Синегубов.

Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

02:02. Как сообщил Олег Синегубов, в результате российского удара по пригороду Харькова погибли два человека.

Количество пострадавших возросло до пяти.

00:57. В результате российского удара по пригороду Харькова пострадал 42-летний мужчина, сообщил Олег Синегубов.

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Пострадавшего госпитализировали.

Обновлено в 00:28. Как сообщил Олег Синегубов, российские войска нанесли удары за пределами Харькова.

«По предварительной информации, вспыхнул пожар», — отметил он.

О взрывах в городе сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что информация об ударе сейчас выясняется.

Взрывы в городе прогремели примерно в 00:11. До этого в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера.

10 января сообщалось, что российские оккупанты дважды ударили по инфраструктурному объекту в Слободском районе Харькова. В нескольких домах в результате атаки выбило окна. Пострадавших нет.