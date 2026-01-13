РФ ударила баллистикой по терминалу Новой пошты в пригороде Харькова: погибли четверо сотрудников, есть раненые — главное
Терминал Новой почты в пригороде Харькова после удара РФ в ночь на 13 января (Фото: Суспільне Харків)
В ночь на вторник, 13 января, войска РФ атаковали пригород Харькова, сообщалось об ударе несколькими баллистическими ракетами. В результате удара пострадал терминал Новой пошты. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро пострадали.
15:55 Во время удара по терминалу Новой пошты в пригороде Харькова 13 января россияне попали ракетой прямо в укрытие, сообщил Олег Синегубов. Именно в укрытии погибли двое из четырех погибших сотрудников НП.
15:37 Суспільне показало терминал Новой пошты в пригороде Харькова, который подвергся российской атаке в ночь на 13 января.
09:24 Новая пошта подтвердила гибель четырех работников, полностью уничтожено грузовое и частично — почтовое отделение Харьковского инновационного терминала
В результате ракетного удара по Харьковскому инновационному терминалу ранены четыре работника Новой пошты: трех сотрудников сортировочного центра и одного водителя партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни угрозы нет.
Погибли четверо работников НП: двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора .
«С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость», — заверили в Новой поште.
07:26 В ГСЧС показали последствия российского удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова
Были разрушены здания терминала, в результате массированной атаки возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.
Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двух из которых — из-под завалов конструкций разрушенного здания. Четыре человека погибли, шестеро пострадали.
06:54. Как сообщила Харьковская областная прокуратура, российские оккупанты атаковали терминал Новой пошты в пригороде Харькова.
06:46. Количество погибших в результате российского удара по пригороду Харькова возросло до четырех, сообщил Олег Синегубов.
Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
02:02. Как сообщил Олег Синегубов, в результате российского удара по пригороду Харькова погибли два человека.
Количество пострадавших возросло до пяти.
00:57. В результате российского удара по пригороду Харькова пострадал 42-летний мужчина, сообщил Олег Синегубов.
Пострадавшего госпитализировали.
Обновлено в 00:28. Как сообщил Олег Синегубов, российские войска нанесли удары за пределами Харькова.
«По предварительной информации, вспыхнул пожар», — отметил он.
О взрывах в городе сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что информация об ударе сейчас выясняется.
Взрывы в городе прогремели примерно в 00:11. До этого в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера.
10 января сообщалось, что российские оккупанты дважды ударили по инфраструктурному объекту в Слободском районе Харькова. В нескольких домах в результате атаки выбило окна. Пострадавших нет.