Оккупанты могут устроить провокации. Разведка зафиксировала движение военной техники в районе границы с Черниговской областью — ОК Север 23 февраля, 10:16 Разведка зафиксировала движение колонн военной техники вблизи границы с Черниговской областью (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью, российские оккупанты готовят возможные провокации, сообщило в четверг, 23 февраля ОК Север в Facebook.

«Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности», — говорится в сообщении.

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В командовании добавили, что об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожей на форму ВСУ.

ОК Север заявило, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобного цели.

«Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага», — говорится в сообщении.