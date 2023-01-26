В Голосеевском районе Киева упала часть ракеты: есть погибший и раненые 26 января, 10:41 След ракеты в небе во время российской атаки, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Голосеевском районе Киева во время массированной ракетной атаки России в четверг, 26 января, упала часть ракеты, сообщили в Киевской городской военной администрации. Есть погибший и двое раненых.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил о попадании ракеты в нежилую застройку. Пострадавших госпитализировали. В КГВА уточнили, что, по предварительной информации, погиб 55-летний мужчина.

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Ранее Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе Киева. Туда отправились все службы.



Ранее в КГВА сообщили, что Россия выпустила по столице более 15 крылатых ракет. Все сбили силы ПВО. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры. Во всех регионах продолжается воздушная тревога.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами — сбили все 24.

