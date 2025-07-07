Производитель боевых частей для шахедов. В Генштабе ВСУ рассказали подробности атаки на химический завод в Московской области

7 июля, 16:47
Генштаб рассказал подробности атаки на завод по производству боеприпасов в Московской области (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Генштаб рассказал подробности атаки на завод по производству боеприпасов в Московской области (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО Краснозаводской химический завод, что в Московской области РФ.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На предприятии изготавливают пиротехнику и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов Shahed, отметили в Генштабе.

В районе города Краснозаводск прозвучала серия взрывов, а в соседних селах заметили движение пожарных машин.

Последствия атаки выясняются.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов на Краснозаводской химический завод в Московской области РФ.

По словам Коваленко, завод является звеном в технологической цепи обеспечения российской армии артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами.

В ночь на 7 мая в Подмосковье слышали звуки взрывов. Местные жители заявляли об атаке дронами и «работе» ПВО.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предположил, что дроны могли атаковать Краснозаводской химический завод, который является поставщиком для военной промышленности страны-агрессора.

Минобороны России заявило об «уничтожении» 91 дрона за ночь, восемь из них — над территорией Московской области.

4 июля дроны также атаковали Подмосковье. В Сергиевом Посаде в результате удара загорелась электроподстанция.

