В Генштабе заявили, что Сырский продолжает исполнять обязанности

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что информация об увольнении главнокомандующего Александра Сырского с должности не соответствует действительности.

Об этом сообщили на странице Генштаба в понедельник, 20 июля.

Там сообщили, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Также в Генштабе отметили, что начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов продолжает исполнять свои обязанности.

Там подчеркнули, что освобождение от должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба происходит исключительно на основании соответствующего указа президента Украины.

Ранее LIGA.net со ссылкой на источники в Офисе президента и правительстве сообщила, что Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского; в настоящее время рассматриваются несколько основных кандидатов на эту должность.

По данным издания, среди вероятных кандидатов рассматриваются командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командир 3-го армейского корпуса Сухопутных войск Андрей Билецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и командир корпуса Нацгвардии Хартия полковник Игорь Оболенский. Всего на замену Сырскому рассматривается 11 кандидатов.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что располагает аналогичной информацией от своих источников, хотя окончательного подтверждения пока нет — особенно в том, что касается того, кто именно заменит главнокомандующего.

Financial Times также сообщала, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки Федорова. По данным издания, смена главнокомандующего рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского.

18 июля Украинская правда со ссылкой на источники в Силах обороны сообщила, что Зеленский в ходе двухдневных онлайн-разговоров с командирами корпусов Сил обороны не поднимал вопрос о Сырском или возможных кандидатах на его замену.