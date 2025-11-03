Один из старейших в РФ. В Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики российской армии

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ, отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по логистическим объектам российских оккупантов на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, были поражены склад материально-технических средств в селе Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.

В ночь на 3 ноября в российском Саратове прогремели взрывы, которые местные Telegram-каналы связывали с очередной атакой беспилотников. Первые сообщения появились около 00:50 по киевскому времени. По данным канала SHOT, сирены и звуки работы ПВО были слышны в Саратове, Энгельсе, а также в Балаковском и Калининском районах области.