Есть футбольное поле и кафе. В Финляндии показали бомбоубежище, которое может защитить целый город от удара, включая ядерный

12 мая, 16:27
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Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие дни (Фото:in-24.com)

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие дни (Фото:in-24.com)

В Финляндии, на фоне угроз страны агрессора России, показали бомбоубежище с футбольным полем, кафетерием, детской площадкой и спортзалом, вмещающим население всего города.

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Как сообщает корреспондент CNBCi Сильвия Амаро в Twitter, посетившая укрытие в Финляндии, это бомбоубежище может оградить население Хельсинки и спасти от мощного удара, включая ядерный.

Видео дня
https://twitter.com/Silvia_Amaro/status/1524629141785649153

Отметим, что сегодня, 12 мая, руководство Финляндии поддержало срочное представление заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

Экспрезидент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут противниками РФ.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Финляндия Бомбоубежище Война России против Украины

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