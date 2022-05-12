Есть футбольное поле и кафе. В Финляндии показали бомбоубежище, которое может защитить целый город от удара, включая ядерный 12 мая, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие дни (Фото:in-24.com)

В Финляндии, на фоне угроз страны агрессора России, показали бомбоубежище с футбольным полем, кафетерием, детской площадкой и спортзалом, вмещающим население всего города.

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Как сообщает корреспондент CNBCi Сильвия Амаро в Twitter, посетившая укрытие в Финляндии, это бомбоубежище может оградить население Хельсинки и спасти от мощного удара, включая ядерный.

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Отметим, что сегодня, 12 мая, руководство Финляндии поддержало срочное представление заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

Экспрезидент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут противниками РФ.

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