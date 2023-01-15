Последствия атаки РФ. В энергосистеме огромный дефицит, возможны длительные отключения — Yasno

15 января, 20:57
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Вид на Киев после атаки россиян на критическую инфраструктуру 24 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вид на Киев после атаки россиян на критическую инфраструктуру 24 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После массированной ракетной атаки России 14 января в украинской энергосистеме огромный дефицит. Необходимо быть готовыми к возможным длительным отключениям.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, ряд ТЭС из-за серьезных повреждений не работает и прогнозировать сроки восстановления пока рано. Сколько времени понадобится для ремонта, неизвестно.

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«Проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать[…] Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовым к тому, что отключения могут быть длительными», — написал Коваленко.

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Он объяснил: чтобы состояние системы не ухудшилось, операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения. Поэтому могут использовать экстренные отключения. В то же время инфраструктура должна быть запитана.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0G7PM2Fjyxcnxoyc6KesArAxpBaVKD7tEtddXgjxVfV9K1oPTT9vzjfwf65RQTuVVl

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Дефицит Свет Энергосистема YASNO Война России против Украины

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