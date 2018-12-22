У экс-губернатора Черновицкой области провели обыски, чиновник заявляет о политическом преследовании Сегодня, 18:10 469 Цей матеріал також доступний українською Фото: molbuk.ua Александр Фищук

В пятницу, 21 декабря, правоохранители провели обыски у бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука.

Об этом Укринформу сообщил сам Фищук и подтвердили в Управлении защиты экономики Нацполиции в Черновицкой области.

По его словам, обыски проводились сотрудниками управления защиты экономики из Тернопольской и Черновицкой областей.

Бывший губернатор Черновицкой области отметил, что считает следственные действия "политическим заказом" и попыткой его запугать.

Он отметил, что начальник Черновицкой таможни Николай Салагор, руководитель Управления защиты экономики в Черновицкой области Иван Тычина и их "крыша" боятся компроматов, которые он на них якобы имеет, сообщают Версии.

"По моему мнению, они искали документы о той преступной группировке, которая сейчас есть на Черновицкой таможне и в самом управлении защиты экономики. Но с чем они пришли, с тем и ушли", - рассказал экс-председатель Черновицкой ОГА.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой ОГА в ноябре 2018 года согласно поданному им заявлению.