Из-за жестких условий. У крымского политзаключенного Джеляла в СИЗО ухудшилось состояние здоровья 13 мая, 18:37 Нариман Джелял (Фото:Левиза Джелял/Facebook)

У заключенного оккупантами заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла обострилась болезнь из-за жестких условий содержания в российском СИЗО.

Об этом сообщила жена активиста Левиза Джеляла.

По ее словам, 11 мая Наримана Джеляла перевели в СИЗО-2 в Симферополе, где находится в карантинной камере вместе с двумя заключенными.

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Это камера для вновь прибывших для прохождения ряда процедурных действий, знакомства с правилами и распорядками, после которых они должны быть выведены в камеру.

Левиза Джелял рассказала, что с момента перевода в камеру не разрешалось пронести ни вещи, ни продукты, книги и документы изъяты на проверку.

«Режим жесткий, я бы сказала, жестокий, как для СИЗО. С подъема в 6.00 до отбоя в 22.00 они н ре, сидеть или лежать на кровати в дневное время запрещено», — отметила она.

Кроме того, жена Джеляла рассказала, что заключенным побрили голову и бороду. Узников водят в положении изогнутыми на 90 градусов головой вниз, руки за спиной. По ее словам, у Наримана обострилось его заболевание, три межпозвонковых грыжа, что в таких условиях осложняет его пребывание, ему сложно сидеть и стоять.

«Нариман все так же спокоен и невозмутим, морально устойчив. При всех сложных испытаниях, достоинстве и огромной силе воли остаются непоколебимыми. Нариман все так же остается преданным своим жизненным и нравственным ценностям, которые исповедует, сохраняя в сердце ту же чистоту и честность. Чего, к сожалению, людям беззакония по нему не понять. Им не понять, что, отнимая у него свободу в жизни, им не сломить свободу внутреннюю, силу духа человека», — написала Левиза Джелял.

В среду, 21 сентября, так называемый Верховный суд Крыма вынес обвинительные приговоры заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, а также активистам Асану и Азизу Ахтемовым.

3-4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек по так называемому делу о диверсию на газопроводе в селе Перевальное. Среди задержанных был и крымскотатарский политик и активист Нариман Джелял, а также братья Ахтемовы.

Джеляла сначала обвинили в пособничестве в диверсии на Перевальном газопроводе, а затем переквалифицировали обвинения на «совершение диверсии» (часть 1 статьи 281 УК РФ).

8 октября, контролируемая РФ оккупационная «власть» Крыма перевела Наримана Джеляла из СИЗО в психбольницу.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала такое решение «карательной практикой в лучших советских традициях».