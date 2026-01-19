В Днепре прогремели взрывы, Россия ударила КАБами по Харькову, есть погибшая и 10 пострадавших

19 января, 16:54
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Россия атаковала Харьков КАБами (Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА / Telegram)

Россия атаковала Харьков КАБами (Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА / Telegram)

В Днепре в понедельник, 19 января, раздался взрыв. О взрывах сообщили и в Харькове. В регионах была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения

16:17. Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до восьми, на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Обновлено в 15:58. Количество раненых в Харькове возросло до пяти, сообщил Игорь Терехов. Один человек погиб — как уточнил глава ОГА Олег Синегубов, это 65-летняя женщина.

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О взрывах в Харькове написал в Telegram городской голова Игорь Терехов.

По его информации, в городе было зафиксировано три удара российскими управляемыми авиабомбами (КАБ).

Игорь Терехов добавил, что в результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара КАБ по Слободскому району один человек погиб, еще один — получил ранения.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а также о КАБах на север Харьковской области.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров также сообщил, что россияне атаковали Запорожье беспилотником. Повреждены частный дом и гараж, известно о двух пострадавших женщинах 72 и 75 лет.

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Ранее днем в Харькове прогремела серия взрывов. Как сообщал мэр Игорь Терехов, российские оккупанты нанесли удар по Слободскому району города. Было зафиксировано попадание ударного дрона в Салтовском районе. Также россияне атаковали ракетами объект критической инфраструктуры и нанесли ему значительные повреждения.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Харьков Город Днепр Воздушные силы Вооруженных сил Украины Обстрел

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