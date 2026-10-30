В Днепре и Днепровском районе ввели экстренные отключения света

30 октября, 18:09
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Экстренные отключения электроэнергии в Киеве, октябрь 2026 года, иллюстративное фото (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве, октябрь 2026 года, иллюстративное фото (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Днепре и Днепровском районе по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом 30 октября сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что восстановить электроснабжение в полном объеме пока не удается из-за повторных российских атак на энергетическое оборудование.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения вторые сутки, однако ситуация остается сложной.

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В компании подчеркнули, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют. Об изменениях ситуации обещают сообщать в официальном Telegram-канале.

В ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область; в частности, был нанесен повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Кроме того, утром мэр города Борис Филатов сообщил о блэкауте: водоснабжение в городе осуществляется от генераторов, электротранспорт не ходит.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отмечал, что город обесточен.

«Энергосистема, поврежденная вражескими ударами, не выдерживает нагрузки. Энергетики работали всю ночь. Восстановительные работы продолжаются и сейчас. Задействовано максимальное количество бригад. Основные системы жизнеобеспечения города переходят на работу от генераторов», — добавил Ганжа.

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Системы водоснабжения и водоотведения Днепропетровщины обеспечивают электроэнергией с помощью генераторов, уточнил Ганжа.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Энергетика Днепропетровская область Отключения света Война России против Украины Город Днепр

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