В Днепре раздался взрыв после предупреждения Воздушных сил о движении КАБа

9 октября, 18:02
Поделиться:
В Днепре 9 октября прогремел взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В Днепре 9 октября прогремел взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В Днепре в четверг, 9 октября, прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении КАБа на Днепропетровщине в направлении города с юга.

В ночь на 9 октября армия страны-агрессора России атаковала Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 70 из них были шахедами.

Реклама

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 87 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях.

За прошедшие сутки российская армия также атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Город Днепр Воздушные силы Вооруженных сил Украины КАБ КАБы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies