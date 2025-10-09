В Днепре раздался взрыв после предупреждения Воздушных сил о движении КАБа

В Днепре в четверг, 9 октября, прогремел взрыв . Воздушные силы сообщали о движении КАБа на Днепропетровщине в направлении города с юга.

В ночь на 9 октября армия страны-агрессора России атаковала Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 70 из них были шахедами.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 87 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях.

За прошедшие сутки российская армия также атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.