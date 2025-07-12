В Днепре раздались взрывы на фоне угрозы баллистики

Днем в субботу, 12 июля, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы , сообщает Суспільне .

До этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Кроме того, силы ПВО уничтожили российский дрон в небе Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Днем 12 июля Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявлена воздушная тревога, также воздушную тревогу объявляли в Киеве.

Ранее Воздушные силы сообщили, что Войска страны-агрессора России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели.

Ночью взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.

Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.