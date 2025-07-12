В Днепре раздались взрывы на фоне угрозы баллистики
В Днепре слышали звуки взрыва (Фото: via Думская / Telegram)
До этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Кроме того, силы ПВО уничтожили российский дрон в небе Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Днем 12 июля Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявлена воздушная тревога, также воздушную тревогу объявляли в Киеве.
Ранее Воздушные силы сообщили, что Войска страны-агрессора России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели.
Ночью взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.
Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.
Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.