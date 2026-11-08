В Днепре, Киеве и области ввели экстренные отключения света

В Киеве и области, а также в Днепре ввели аварийные отключения света (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве, Киевской области и Днепре в воскресенье, 8 ноября, ввели аварийные отключения света . Во время экстренных отключений графики не действуют, сообщили в компании ДТЭК.

8 ноября в областной военной администрации сообщили, что из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровской области остались без электроснабжения. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

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По данным ДТЭК, ночью россияне вновь совершили массированную атаку на энергетику региона и повредили важные энергообъекты. Без электроснабжения остались потребители в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в самом Днепре. Всего обесточено более 600 тысяч потребителей.

7 ноября российские войска нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии. Объект получил значительные повреждения, на его восстановление потребуется время, заявили в ДТЭК.

Ранее Минэнерго сообщало, что в результате массированного удара РФ по ряду энергетических объектов Украины 7 ноября произошли отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Значительно повреждены многие энергообъекты в Киеве и области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области был нанесен удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.