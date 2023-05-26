В Днепре число погибших в результате ракетной атаки возросло до двух. Из-под завалов ветклиники достали тело мужчины 26 мая, 13:57 Тело человека возле клиники в Днепре, которую разрушила российская ракета 26 мая (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Число погибших в результате российского ракетного удара по Днепру в пятницу, 26 мая, возросло до двух. Из-под завалов поврежденного здания ветеринарной клиники извлекли тело мужчины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ранения получили не менее 23 человек, в том числе двое детей — трехлетний и шестилетний мальчики. Первым погибшим стал 69-летний мужчина, проходивший мимо поликлиники, когда туда попала российская ракета. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, есть четверо пропавших без вести.



Видео дня

Как рассказали в ГСЧС, пожар, который начался в одноэтажном здании ветклиники на площади 200 кв.м., спасатели уже ликвидировали. Также погасили огонь, охвативший трехэтажную поликлинику.



Россия атаковала Днепр второй раз за сутки утром 26 мая. Ночью оккупанты нанесли массированный удар по региону. Загорелось частное домовладение — повреждены два дома и автомобиль. Также огонь охватил два частных предприятия. В результате атаки пострадал работник заправки.

