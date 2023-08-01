Подозревают в незаконном обогащении. У днепропетровского военкома провели обыски 1 августа, 17:14 Сейчас рассматривается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении (Фото:Офис генерального прокурора)

У руководителя Днепропетровского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки провели обыски. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным правоохранителей, во время действия военного положения днепропетровский военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Также он зарегистрировал на одного из членов семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м кв.



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В Офисе генпрокурора отметили, что стоимость имущества значительно превышает его законный доход.



Правоохранители провели обыски по месту работы и шести адресам проживания у руководителя днепропетровского ТЦК и его близких, а также автомобилях.



Сейчас рассматривается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.



При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения (ч. 1 ст. 368−5 УК Украины).



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