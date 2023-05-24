У экс-министра Табачника есть строительный бизнес в оккупированном Крыму — Схемы 24 мая, 23:55 Дмитрий Табачник (Фото:Orae via Wikipedia)

Бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, подозреваемый в государственной измене, является соучредителем строительной компании в оккупированном Крыму. Она зарегистрирована по российскому законодательству.

Об этом сообщает проект Схемы.

Реестр юридических лиц России свидетельствует, что с октября 2021 года Табачник владеет долей в 50% компании ООО Специализированный застройщик Таврида-Центр. Она зарегистрирована в Симферополе.

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Основным направлением работы указана деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. У Табачника есть партнер — местный застройщик, гражданин России Владимир Аматуни.

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В 2021 году Таврида-Центр имела убытки, а отчетов за 2022 год еще нет.

В конце ноября Табачнику сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“».

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. На данный момент он находится на территории оккупированного Крыма.

Табачника также подозревают в завладении имуществом через злоупотребление служебным положением.