В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода, есть погибший — Кличко

9 февраля, 15:58
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Последствия взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева (Фото:КГВА)

Последствия взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева (Фото:КГВА)

В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода в четверг, 9 февраля. Один человек погиб, троих пострадавших вытащили из-под завалов.

В Киевской городской военной администрации рассказали, что взрыв произошел в 15:45. Предварительной причиной там называют взрыв газового баллона, мэр Киева Виталий Кличко говорит, что ее еще выясняют.

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По его словам, взрыв произошел в одноэтажном складском помещении. На территории бывшего завода — разрушение здания на площади в 500 кв. м. Начался пожар, заявили в КГВА.

Под завалами есть люди, их слышат. Предварительно, достают еще шесть человек. Тем, кого удалось вытащить, оказывают медицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Виталий Кличко Взрыв в Киеве Завод Взрыв

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