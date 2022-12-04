В Киеве и четырех регионах Украины с 5 декабря возвращаются к отключениям света по графику — ДТЭК

4 декабря, 20:17
Поделиться:
В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С понедельника, 5 декабря, Киев и еще четыре региона Украины возвращаются к графикам стабилизационных отключений электроэнергии. Речь идет о Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщают ДТЭК и ДТЭК Киевские электросети.

Там подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной, и обратились к украинцам.

«Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше», — заявили в ДТЭК.

Видео дня

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в выходные в Киеве обычно потребляют меньше электроэнергии — 4 декабря максимум составил 1089 МВт. По его словам, дефицит был незначителен, около 170МВт, и это «хороший знак».

Читайте также:
Метро остановится. Кличко рассказал, как будет жить Киев в случае блэкаута

«До атак 23 ноября дефицит в энергосистеме был связан в основном с сетями, особенно для центрального региона. После атак 23 ноября добавился еще и генерационный, наши электростанции не производили достаточно энергии. Но энергетикам удалось подключить в систему новый объем мощности — дополнительные блоки атомной и тепловой генерации, так что есть возможность вернуться к стабилизационным графикам в Киеве», — пояснил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0mrfTe4s1Amc6DxGTesMSw5eUpZT7Ysw2M5zncWy7WA5pPNB6vFxMETde9iPkAZUvl

В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут, но постепенно восстанавливается. В ряде регионов действовали аварийные и экстренные отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=WMjtJsgpuRc
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Свет ДТЭК Киевские электросети

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X