Полиция Киева задержала женщину, которую подозревают в убийстве собственных детей

Мальчика и девочку обнаружили утопленными в озере в Дарницком районе Киева

Неподалеку от Чернигова полицейские Киева задержали женщину, подозреваемую в утоплении дочери 2012 года рождения и сына 2013 года рождения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Мальчика и девочку обнаружили утопленными в озере в Дарницком районе Киева.

Сообщается, что вечером 26 октября в Дарницкое управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей и пропала.

Вскоре женщину нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

"Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Женщину задержали. Сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.