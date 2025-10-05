В Чернигове российский шахед ударил по заправочной станции

5 октября, 13:50
Пожар в Чернигове в результате российской атаки днем в воскресенье, 5 октября (Фото: Суспільне Чернігів / Telegram)

Российские захватчики днем в воскресенье, 5 октября, атаковали Чернигов, зафиксировано попадание.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации (ГВА) Дмитрий Брижинский.

«Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БпЛА попал в заправочную станцию», — говорится в сообщении Брижинского, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее 5 октября в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины предупредили о БпЛА в районе Чернигова и еще одну группу вражеских беспилотников с северо-востока области.

Редактор: Кулакова Ксения
