Россия атакует Чернигов шахедами, недалеко от города есть попадания

27 октября, 13:06
Российские шахеды атакуют Чернигов 27 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Чернигове в понедельник, 27 октября, прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил ВСУ об ударных дронах с севера в направлении города.

Воздушные силы писали о нескольких группах БпЛА на севере Черниговской области.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил взрывы и сообщил, что они связаны с работой ПВО в городе.

Позже он заявил о падении беспилотника недалеко от города, в пределах Чернигова прилетов не зафиксировано, добавил Брижинский.

Ночью российские войска нанесли удар по Украине 100 дронами, 26 из них попали в девяти местах. 66 БпЛА были обезврежены средствами ПВО.

ГСЧС сообщила об атаке на энергетику Сумской области, пожары ликвидировали. Часть Сумской общины осталась без света.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Чернигов атака шахедов Война России против Украины шахеды Черниговская область

