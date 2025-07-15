Ночная атака шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы

Вечером понедельника, 15 июля, армия РФ запустила ударные БПЛА в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

05:14. ВС о движении шахедов:

БПЛА на севере Черниговской области, курс юго-западный;

БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;

БПЛА на севере Запорожской области, курс юго-западный;

БПЛА в центре Харьковской области, курс северо-западный.

Карта воздушных тревог в Украине на 05:14 15 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

03:55. ПС опубликовали обновленную информацию о движении ударных БПЛА:

БПЛА в центре Днепропетровской области, курс западный;

БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный;

Запорожье — угроза БПЛА.

02:31. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;

БПЛА в Херсонской области, курс на запад;

БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный;

БПЛА в Николаевской области, курс южный;

БПЛА на севере Сумской области, курс западный

01:43. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс южный/северный;

БПЛА в Кировоградской области, курс на север;

БПЛА на западе и востоке Николаева, курс южный;

БПЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный;

БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный

Карта воздушных тревог в Украине на 01:44 15 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:03. ВС о движении шахедов:

БПЛА в Николаевской области, курс юго-западный;

БПЛА над Кропивницким;

БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг;

БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный;

БПЛА на Днепропетровщине, курс юго-западный.

00:35. В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ.

00:26. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в Николаевской области, курс юго-западный;

БПЛА в Кировоградской области, курс северный;

БПЛА в направлении Днепра;

БПЛА в направлении Запорожья;

БПЛА в Харьковской области, курс южный и северный.

Фото: alerts.in.ua

00:14. В Запорожье работает ПВО — ОВА.

00:03. В Кривом Роге раздались взрывы — Суспільне.

23:19. Армия РФ ударила шахедом по Чугуеву, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало. На месте удара работают профильные службы, последствия атаки уточняются.

Обновлено 22:16 Информация о движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс юго-западный;

БпЛА на Харьковщине, курс западный;

БпЛА на Сумщине, курс — юго-западный;

Харьков — БпЛА над городом.

В окрестностях Чернигова зафиксировали падение двух шахедов, заявил руководитель МВА Дмитрий Брижинский.

В 20:40 он отмечал о падении двух шахедов, в 21:02 сообщил о взрыве третьего, в 21:18 — о взрыве четвертого, в 21:24 — о взрыве пятого.

По словам Брижинского, информации о пострадавших пока нет.

Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА по состоянию на 21:37:

БпЛА на востоке Одесской области, курс северный;

БпЛА из акватории Черного моря, курс — Одесская/Николаевская область;

БпЛА на западе и центре Харьковщины, курс — юго-западный;

Днепр — БпЛА над городом.

Инфографика: alerts.in.ua

Российская армия в ночь 14 июля атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушная оборона сбила 61 российский БпЛА на севере, востоке и в центре Украины. Кроме того, 47 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание 28 дронов в 10 локациях, а также падение сбитых беспилотников на четырех локациях.

В Днепропетровской области в результате атаки РФ есть попадания в двух районах. Пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки.

В городе Чугуев Харьковской области получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. В Харькове беспилотник попал в проезжую часть в Немышлянском районе.