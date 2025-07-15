Ночная атака шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы
Военные из мобильной группы ПВО сбивают российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Западное ОТО НГУ)
Вечером понедельника, 15 июля, армия РФ запустила ударные БПЛА в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
05:14. ВС о движении шахедов:
- БПЛА на севере Черниговской области, курс юго-западный;
- БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;
- БПЛА на севере Запорожской области, курс юго-западный;
- БПЛА в центре Харьковской области, курс северо-западный.
03:55. ПС опубликовали обновленную информацию о движении ударных БПЛА:
- БПЛА в центре Днепропетровской области, курс западный;
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный;
- Запорожье — угроза БПЛА.
02:31. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;
- БПЛА в Херсонской области, курс на запад;
- БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный;
- БПЛА в Николаевской области, курс южный;
- БПЛА на севере Сумской области, курс западный
01:43. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс южный/северный;
- БПЛА в Кировоградской области, курс на север;
- БПЛА на западе и востоке Николаева, курс южный;
- БПЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный;
- БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный
01:03. ВС о движении шахедов:
- БПЛА в Николаевской области, курс юго-западный;
- БПЛА над Кропивницким;
- БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг;
- БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный;
- БПЛА на Днепропетровщине, курс юго-западный.
00:35. В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ.
00:26. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в Николаевской области, курс юго-западный;
- БПЛА в Кировоградской области, курс северный;
- БПЛА в направлении Днепра;
- БПЛА в направлении Запорожья;
- БПЛА в Харьковской области, курс южный и северный.
00:14. В Запорожье работает ПВО — ОВА.
00:03. В Кривом Роге раздались взрывы — Суспільне.
23:19. Армия РФ ударила шахедом по Чугуеву, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, информации о пострадавших пока не поступало. На месте удара работают профильные службы, последствия атаки уточняются.
Обновлено 22:16 Информация о движении вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс юго-западный;
- БпЛА на Харьковщине, курс западный;
- БпЛА на Сумщине, курс — юго-западный;
- Харьков — БпЛА над городом.
В окрестностях Чернигова зафиксировали падение двух шахедов, заявил руководитель МВА Дмитрий Брижинский.
В 20:40 он отмечал о падении двух шахедов, в 21:02 сообщил о взрыве третьего, в 21:18 — о взрыве четвертого, в 21:24 — о взрыве пятого.
По словам Брижинского, информации о пострадавших пока нет.
Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА по состоянию на 21:37:
- БпЛА на востоке Одесской области, курс северный;
- БпЛА из акватории Черного моря, курс — Одесская/Николаевская область;
- БпЛА на западе и центре Харьковщины, курс — юго-западный;
- Днепр — БпЛА над городом.
Российская армия в ночь 14 июля атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Противовоздушная оборона сбила 61 российский БпЛА на севере, востоке и в центре Украины. Кроме того, 47 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.
Воздушные силы зафиксировали попадание 28 дронов в 10 локациях, а также падение сбитых беспилотников на четырех локациях.
В Днепропетровской области в результате атаки РФ есть попадания в двух районах. Пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки.
В городе Чугуев Харьковской области получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. В Харькове беспилотник попал в проезжую часть в Немышлянском районе.