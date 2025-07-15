Ночная атака шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы

15 июля, 05:15
Поделиться:
Военные из мобильной группы ПВО сбивают российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Военные из мобильной группы ПВО сбивают российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Вечером понедельника, 15 июля, армия РФ запустила ударные БПЛА в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

05:14. ВС о движении шахедов:

  • БПЛА на севере Черниговской области, курс юго-западный;
  • БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;
  • БПЛА на севере Запорожской области, курс юго-западный;
  • БПЛА в центре Харьковской области, курс северо-западный.

Реклама

Карта воздушных тревог в Украине на 05:14 15 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине на 05:14 15 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

03:55. ПС опубликовали обновленную информацию о движении ударных БПЛА:

  • БПЛА в центре Днепропетровской области, курс западный;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный;
  • Запорожье — угроза БПЛА.

02:31. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;
  • БПЛА в Херсонской области, курс на запад;
  • БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный;
  • БПЛА в Николаевской области, курс южный;
  • БПЛА на севере Сумской области, курс западный

01:43. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс южный/северный;
  • БПЛА в Кировоградской области, курс на север;
  • БПЛА на западе и востоке Николаева, курс южный;
  • БПЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный
Карта воздушных тревог в Украине на 01:44 15 июля 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине на 01:44 15 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:03. ВС о движении шахедов:

  • БПЛА в Николаевской области, курс юго-западный;
  • БПЛА над Кропивницким;
  • БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный;
  • БПЛА на Днепропетровщине, курс юго-западный.

00:35. В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ.

00:26. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

  • БПЛА в Николаевской области, курс юго-западный;
  • БПЛА в Кировоградской области, курс северный;
  • БПЛА в направлении Днепра;
  • БПЛА в направлении Запорожья;
  • БПЛА в Харьковской области, курс южный и северный.
alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

00:14. В Запорожье работает ПВО — ОВА.

00:03. В Кривом Роге раздались взрывы — Суспільне.

23:19. Армия РФ ударила шахедом по Чугуеву, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало. На месте удара работают профильные службы, последствия атаки уточняются.

Обновлено 22:16 Информация о движении вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс юго-западный;
  • БпЛА на Харьковщине, курс западный;
  • БпЛА на Сумщине, курс — юго-западный;
  • Харьков — БпЛА над городом.

В окрестностях Чернигова зафиксировали падение двух шахедов, заявил руководитель МВА Дмитрий Брижинский.

В 20:40 он отмечал о падении двух шахедов, в 21:02 сообщил о взрыве третьего, в 21:18 — о взрыве четвертого, в 21:24 — о взрыве пятого.

По словам Брижинского, информации о пострадавших пока нет.

Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА по состоянию на 21:37:

  • БпЛА на востоке Одесской области, курс северный;
  • БпЛА из акватории Черного моря, курс — Одесская/Николаевская область;
  • БпЛА на западе и центре Харьковщины, курс — юго-западный;
  • Днепр — БпЛА над городом.
Инфографика: alerts.in.ua

Российская армия в ночь 14 июля атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушная оборона сбила 61 российский БпЛА на севере, востоке и в центре Украины. Кроме того, 47 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание 28 дронов в 10 локациях, а также падение сбитых беспилотников на четырех локациях.

В Днепропетровской области в результате атаки РФ есть попадания в двух районах. Пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки.

В городе Чугуев Харьковской области получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. В Харькове беспилотник попал в проезжую часть в Немышлянском районе.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Обстрел шахеды атака шахедов Черниговская область Чернигов Воздушная тревога ПВО Взрыв

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies