На фоне сильных морозов и российских атак на энергосистему в Украине введут чрезвычайную ситуацию в энергетике (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и громад на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике .

«Я поручил пересмотреть правила комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация безопасность это позволяет, безусловно. Члены правительства должны представить соответствующие предложения», — сказал глава государства в вечернем обращении в среду, 14 января.

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Зеленский добавил, что изменения позволят людям получить помощь в пунктах обогрева в любое время, а бизнес сможет планировать работу более рационально.

Президент заявил, что главная задача Дениса Шмыгаля на должности первого вице-премьера и министра энергетики — справиться с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме из-за российских ударов и морозов. Введение чрезвычайной ситуации в энергетике даст больше возможностей, а Кабинет министров максимально упростит все, связанное с подключением резервного оборудования к сети и минимизирует бюрократию. Зеленский также поручил увеличить возможности импорта электрики и увеличить количество пунктов несокрушимости в Киеве и других городах.

Ранее после совещания о ситуации в энергетике президент объявил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации, также будет создан штаб для координации ситуации с электрикой в Киеве.

Утром 13 января в Киеве по команде НЭК Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки. Кроме того, экстренные отключения ввели в Бучанском районе Киевской области. В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.

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Также восстановительные работы после российских атак продолжаются в Одесской области. В Днепропетровской области в результате ночных обстрелов РФ было обесточено 74 тысячи потребителей. Также из-за погодных условий без электричества остались 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.