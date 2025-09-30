В центре Конотопа мужчина получил пулевое ранение в результате работы ПВО

В центре города Конотоп Сумской области мужчина 79 лет получил ранение во время работы ПВО по вражеским целям.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил мэр города Артем Семенихин.

«В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО! Поэтому не находимся возле окон и на улице во время работы ребят!», — написал Семенихин в Telegram.

По его словам, раненого госпитализировали, врачи проводят операцию.

Семенихин также предупредил, что атака российских БпЛА продолжается: «От Кролевца еще дрон!».

Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили о вражеских беспилотниках в Конотопском районе.

В ночь на вторник, 30 сентября, в Сумской области в результате российского удара погибли супруги и двое их детей.

Россияне прицельно ударили беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины, сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Российские оккупанты систематически атакуют Сумскую область. В частности, 29 сентября в Шалыгинской общине в результате атаки вражеского дрона была тяжело ранена 60-летняя женщина. Ее доставили в больницу, но спасти не удалось.

Также вечером российский дрон атаковал 23-летнего мужчину в Миропольской громаде, который ехал на мотоцикле, он получил тяжелые ранения.