В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели многочисленные взрывы
Россия атаковала город Бурштын в Ивано-Франковской области 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В городе Бурштын Ивано-Франковской области в четверг, 30 октября, прогремела серия взрывов на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами, пишет Суспільне.
Воздушные силы ВСУ утром в четверг сообщали о движении ракет и БпЛА на Ивано-Франковщину.
Местные Telegram-каналы пишут, что в Бурштыне было слышно не менее 60 взрывов, которые раздаются непрерывно. Оккупанты атакуют город и окрестности шахедами.
Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщала о работе ППО в регионе.
С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.
В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.
В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара ввели экстренные отключения света, в частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.