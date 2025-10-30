В Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели многочисленные взрывы

30 октября, 08:01
Россия атаковала город Бурштын в Ивано-Франковской области 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В городе Бурштын Ивано-Франковской области в четверг, 30 октября, прогремела серия взрывов на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами, пишет Суспільне.

Воздушные силы ВСУ утром в четверг сообщали о движении ракет и БпЛА на Ивано-Франковщину.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Бурштыне было слышно не менее 60 взрывов, которые раздаются непрерывно. Оккупанты атакуют город и окрестности шахедами.

Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщала о работе ППО в регионе.

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.

В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара ввели экстренные отключения света, в частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Бурштынская ТЭС Ивано-Франковская область Война России против Украины атака шахедов Ракетный удар

Поделиться:

