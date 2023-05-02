Спецподразделение ГУР создало «флотилию» дронов-камикадзе. Показали, как уничтожают вражескую технику — видео

2 мая, 08:47
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ГУР показало работу собственной флотилии дронов-камикадзе (Фото:Скриншот видео ГУР)

ГУР показало работу собственной флотилии дронов-камикадзе (Фото:Скриншот видео ГУР)

Главное управление разведки Минобороны Украины создало «флотилию» FPV дронов-камикадзе. Там показали, как работает новое ударное подразделение.

Видео ГУР опубликовало во вторник, 2 мая.

«Уже сегодня есть возможность наблюдать за результатами работы наших пилотов. Уничтожаем оккупантов и освобождаем нашу страну от захватчиков», — заявили в ГУР.

Видео дня

На кадрах можно увидеть успешную атака на вражескую технику.

В январе создание собственной «флотилии» анонсировало спецподразделение ГУР Крылья. Там начали сбор средств на закупку 1000 FPV (First Person View) дронов для новой ударной группировки.

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Этот тип дронов позволяет собирать разведывательную информацию, его используют в качестве снайперского оружия с расстояния до 10 километров, рассказали разведчики. Беспилотники оснащены камерами и современными средствами связи.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ГУР Дроны дроны-камикадзе

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