Спецподразделение ГУР создало «флотилию» дронов-камикадзе. Показали, как уничтожают вражескую технику — видео 2 мая, 08:47 ГУР показало работу собственной флотилии дронов-камикадзе (Фото:Скриншот видео ГУР)

Главное управление разведки Минобороны Украины создало «флотилию» FPV дронов-камикадзе. Там показали, как работает новое ударное подразделение.

Видео ГУР опубликовало во вторник, 2 мая.

«Уже сегодня есть возможность наблюдать за результатами работы наших пилотов. Уничтожаем оккупантов и освобождаем нашу страну от захватчиков», — заявили в ГУР.

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На кадрах можно увидеть успешную атака на вражескую технику.

В январе создание собственной «флотилии» анонсировало спецподразделение ГУР Крылья. Там начали сбор средств на закупку 1000 FPV (First Person View) дронов для новой ударной группировки.

Этот тип дронов позволяет собирать разведывательную информацию, его используют в качестве снайперского оружия с расстояния до 10 километров, рассказали разведчики. Беспилотники оснащены камерами и современными средствами связи.