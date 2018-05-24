У беременной женщины, которой запрещен въезд в Украину, начались схватки прямо в киевском аэропорту - соцсети

В соцсетях сообщили об инциденте с беременной женщиной в аэропорту Сикорского (бывший Жуляны) в Киеве.

Как рассказали в сообществе dtp.kiev.ua, у одной из прибывших пассажирок начались схватки и отошли воды.

При этом ей на три года запрещен въезд на территорию Украины, из-за чего покинуть аэропорт и поехать в больницу она не имела права.

"У задержанной пассажирки отошли воды, а отвезти в роддом нельзя, так как у нее запрет на въезд на территорию Украины на 3 года. Роженицу с мужем и еще одним ребенком под конвоем увезла скорая", - говорится в сообщении.

В то же время официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Ранее сообщалось, что российского рэпера не пустили в Украину в день его концерта в Киеве.