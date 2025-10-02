У берегов Одесчины дрейфовали сразу восемь мин РФ, которые сорвало штормом

В МВД ВСУ призвали граждан не игнорировать запрещающие знаки или предупреждения (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У берегов Одесской области Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ) обнаружили и уничтожили восемь вражеских противокорабельных мин.

Как сообщили в ВМС ВСУ в четверг, 2 октября, мины сорвало с установленных врагом мест штормом.

Они были своевременно обнаружены и уничтожены подразделениями ВМС, что обезопасило судоходство и гражданское население.

Реклама

В ВМС призвали граждан не приближаться к неизвестным предметам в воде или на берегу, а также не игнорировать запрещающие знаки или предупреждения.

В случае обнаружения подозрительных объектов необходимо немедленно сообщить соответствующие службы, отметили военные моряки.

В ночь на 2 октября Одесса подверглась очередной вражеской атаке. В результате пожаров вспыхнул пожар в депо Укрзализныци. Также была повреждена крыша и остекление частного жилого дома.

По данным спасателей, пострадали два человека — мужчина в депо, а также человек в частном доме.