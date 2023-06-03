В Бердянске прогремело по меньшей мере восемь взрывов, росСМИ сообщают о сбитых ракетах 3 июня, 19:55 Взрывы в Бердянске (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

В оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу, 3 июня, прозвучало по меньшей мере восемь взрывов. В то же время оккупанты заявили, что сбиты шесть ракет.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация, местные Telegram-каналы и пропагандистские СМИ.

По данным местной МВА, в городе прогремело по меньшей мере восемь взрывов.

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«Сегодня работало российское ПВО, поэтому пока ждем уточненных данных относительно попаданий», — говорится в сообщении.

В военной администрации призвали бердянцев не находиться в публичных местах и держаться подальше от мест дислокации захватчиков.

Местный Telegram-канал сообщил о более чем 10 прилетах в городе.

«Было громко рядом с портом и аэропортом», — говорится в сообщении.

Местные жители пишут о дыме, обломках и дрожании земли.

Кроме того, в Сети сообщают о выводе российских судов из порта Бердянска.

Пропагандистские росСМИ РИА Новости и ТАСС со ссылкой на оккупационные «власти» заявили, что «ВСУ совершили попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, сработала ПВО, сбито шесть ракет».

По словам местных жителей, в результате работы российской ПВО обломки одной из ракет упали на город в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте.

В пятницу, 2 июня, в оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв в порту. В пресс-службе Бердянской городской администрации сообщили, что было зафиксировано попадание по позициям российских оккупантов.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты бегут из порта. Россияне начали срочно вывозить оборудование и отводить корабли, на которых планировали вывозить краденое зерно.