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За Кремлем не заржавело

Тюремные врачи заявили, что Бекиров может сидеть в СИЗО несмотря на болезни - дочь

Сегодня, 17:51
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Алексей Ладин/Facebook

Эдем Бекиров тяжело болен

Дочь политзаключенного крымско-татарского активиста Эдема Бекирова Элеонора сообщила, что защита ее отца получила “медицинское заключение”, в котором сказано, что несмотря на болезнь, Бекирова можно содержать под стражей. 

Об этом Элеонора Бекирова написала в Facebook.

“В настоящий момент защита получает копию заключения медицинского обследования. В нем указанно о том,что болезни моего отца НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ нахождению его под стражей.. Они убивают моего отца”, - заявила дочь политзаключенного.

Напомним, что у Бекирова отсутствует правая нога, есть сахарный диабет, проведенное шунтирование сердца.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров заявил, что состояние здоровья крымско-татарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось.

Ранее, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение Киевского районного суда о заключении под стражу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Жена Бекирова Гульнара призвала спасти ее больного мужа.

Теги:   Крым Политзаключенные Россия

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