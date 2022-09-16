Несколько тысяч насильно мобилизованных из ОРДЛО сбежали с фронта — СМИ

16 сентября, 12:34
Поделиться:
Более трех тысяч мобилизованных из ОРДЛО сбежали с позиций (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Более трех тысяч мобилизованных из ОРДЛО сбежали с позиций (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Около 3,5 тысячи принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Донбасса сбежали с позиций, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, все они отказались воевать и вернулись домой.

Читайте также:
На оккупированных территориях. Как украинцам уберечься от принудительной мобилизации в армию врага

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что принудительно мобилизованные жители Луганска после возвращения из Харьковской области устроили митинг под стенами военной части.

Видео дня

По данным украинской разведки, в оккупированной Горловке из-за принудительной мобилизации практически не осталось мужчин.

https://www.youtube.com/watch?v=3asTPzfTek4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация ОРДЛО Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X