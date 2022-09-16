Несколько тысяч насильно мобилизованных из ОРДЛО сбежали с фронта — СМИ
Более трех тысяч мобилизованных из ОРДЛО сбежали с позиций (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Около 3,5 тысячи принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Донбасса сбежали с позиций, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.
По данным телеканала, все они отказались воевать и вернулись домой.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что принудительно мобилизованные жители Луганска после возвращения из Харьковской области устроили митинг под стенами военной части.
По данным украинской разведки, в оккупированной Горловке из-за принудительной мобилизации практически не осталось мужчин.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.