Несколько тысяч насильно мобилизованных из ОРДЛО сбежали с фронта — СМИ 16 сентября, 12:34 Более трех тысяч мобилизованных из ОРДЛО сбежали с позиций (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Около 3,5 тысячи принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Донбасса сбежали с позиций, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, все они отказались воевать и вернулись домой.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что принудительно мобилизованные жители Луганска после возвращения из Харьковской области устроили митинг под стенами военной части.

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По данным украинской разведки, в оккупированной Горловке из-за принудительной мобилизации практически не осталось мужчин.

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