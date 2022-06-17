Ситуация в Луганской области: идут тяжелые бои в Северодонецке, а также в районе Тошковки и Золотого — глава ОВА
Сергей Гайдай сообщил о тяжелых боях с оккупантами в Луганской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Луганской области идут тяжелые бои с российскими оккупантами в Северодонецке, а также в районе Тошковки и Золотого.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, город Лисичанск сейчас мощно обстреливается.
Тем не менее продолжается «тихая» эвакуация населения в безопасные регионы страны.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.
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