Ситуация в Луганской области: идут тяжелые бои в Северодонецке, а также в районе Тошковки и Золотого — глава ОВА

17 июня, 15:25
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Сергей Гайдай сообщил о тяжелых боях с оккупантами в Луганской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сергей Гайдай сообщил о тяжелых боях с оккупантами в Луганской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Луганской области идут тяжелые бои с российскими оккупантами в Северодонецке, а также в районе Тошковки и Золотого.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, город Лисичанск сейчас мощно обстреливается.

Тем не менее продолжается «тихая» эвакуация населения в безопасные регионы страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

https://www.youtube.com/embed/8542roRAbJo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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