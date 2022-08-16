На Донбассе ВСУ отбросили оккупантов на двух направлениях, вблизи Новомихайловки у захватчиков частичный успех

16 августа, 07:24
Генштаб сообщил о тяжелой ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о тяжелой ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении оккупанты ведут наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

В утренней сводке Генштаба говорится, что армия РФ ведет огонь из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

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Вражеские подразделения вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка — Бахмутское и Стряповка — Соледар. Здесь украинские военные остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское — Бахмутское и Горловка — Железное боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из ствольной артиллерии были обстреляны районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Оккупанты ведут наступление в направлении Старомихайловка — Невельское, боевые действия продолжаются.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времевка.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке — Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Бои Наступление Война России против Украины

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