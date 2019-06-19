Владимир Огрызко
Первые шаги Зеленского
Бернар-Анри Леви
Как британцев обманули
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Тяжелобольного политзаключенного Бекирова вернули в СИЗО после обследования в кардиологии

Вчера, 19:36
Цей матеріал також доступний українською
Тяжелобольного политзаключенного Бекирова вернули в СИЗО после обследования в кардиологии - фото

Антон Наумлюк/Facebook

Эдем Бекиров

Политзаключенного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывозили из СИЗО в 6-ую городскую больницу Симферополя для медобследования, которое продлилось 30 минут, заявил адвокат Ислям Велиляев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сделали кардиограмму, продержали 30 минут в кардиологическом отделении 6-ой горбольницы Симферополя и увезли обратно в медсанчасть СИЗО», — сказал он.

Велиляев считает, что администрация СИЗО таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российские власти срочно поместить Бекирова в больницу.

«Скорее всего, это была консультация врачей, по итогам которой будет заключение, что он здоровый как бык и может в дальнейшем содержаться под стражей в медсанчасти СИЗО. Скорее всего, им нужно формальное медицинское заключение для ответа в ЕСПЧ», — считает адвокат.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Крым Политзаключенные

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 18:44

img
Квартал 95 объявил конкурс на лучшего пародиста президента Зеленского
Компании/Рынки

Вчера, 20:54

img
Итальянский лоукостер в ближайшее время откроет представительство в Украине
Геополитика

Вчера, 13:57

img
Катастрофа МН17: следствие назвало имена подозреваемых в уничтожении самолета, среди них — Стрелков

ТОП 3

События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
73195
События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
56626
События

18 июня, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
16763

Новости Одессы

img
Убийца пенсионера из Черноморки вышел на свободу - снова из-за забывчивости судей и прокурора
img
ОМКФ близится: новые локации, верность «Родине» и фильмы о любви
img
Пропавшую в Одесской области девочку нашли мертвой: задержан подозреваемый (обновляется)