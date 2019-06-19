Тяжелобольного политзаключенного Бекирова вернули в СИЗО после обследования в кардиологии Вчера, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Антон Наумлюк/Facebook Эдем Бекиров Антон Наумлюк/Facebook

Политзаключенного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывозили из СИЗО в 6-ую городскую больницу Симферополя для медобследования, которое продлилось 30 минут, заявил адвокат Ислям Велиляев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сделали кардиограмму, продержали 30 минут в кардиологическом отделении 6-ой горбольницы Симферополя и увезли обратно в медсанчасть СИЗО», — сказал он.

Велиляев считает, что администрация СИЗО таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российские власти срочно поместить Бекирова в больницу.

«Скорее всего, это была консультация врачей, по итогам которой будет заключение, что он здоровый как бык и может в дальнейшем содержаться под стражей в медсанчасти СИЗО. Скорее всего, им нужно формальное медицинское заключение для ответа в ЕСПЧ», — считает адвокат.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.