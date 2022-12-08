Для перевозки танков и САУ. Главное о тягачах Oshkosh, полученных Украиной от Германии — инфографика НВ 8 декабря, 16:20 В Украине уже 11 тягачей M1070 Oshkosh (Фото:пресс-служба Петра Порошенко)

В конце ноября стало известно, что Германия передала Украине два новых танковых тягача M1070 Oshkosh. До этого эта страна передала Украине восемь таких тягачей.

В целом, Германия запланировала передать Украине 12 таких тягачей. Еще один M1070 Oshkosh в октябре приобрели у Британии волонтеры совместно с Фондом Петра Порошенко.

Тягач был разработан для транспортировки танков Abrams. НВ подготовил инфографику о грузовиках, способных перевозить танки и САУ.

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Производитель тягачей M1070 Oshkosh – американская компания OSHKOSH Defence. На вооружении они находятся с 1992 года.

Инфографика: НВ

Кабина тягача рассчитана на два места экипажа – водителя и оператора – и четырех пассажиров. Она бронирована по принципу LTAS – бронированные комплекты устанавливаются в качестве дополнительных навесных элементов.

Базовый полуприцеп этой модели – 40-колесный M1000 весом в 22,8 тонны. Он оснащен двумя гидравлическими лебедками, каждая из которых развивает усилия в 25 т. Прицеп выдерживает вес до 70 тонн.

Длина тягача – 9,09 м, ширина – 2,59 м, высота – 3,96 м, вес – 20,6 т, скорость – 72 км/ч, дальность – 730 км, мощность двигателя – 500 л.с.

У тягача есть несколько модификаций: M1070A0, M1070A1, M1300, НЕТ А1. Они отличаются мощностью двигателя, колесной формулой, грузоподъемностью и т. д.

