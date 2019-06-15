«Ты шо, умный?». В Одесской области полицейский жестоко избил мужчину дубинкой — видео Вчера, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Александра Степаненко/Facebook Другие полицейские призывали коллегу остановиться, однако он их не послушал Скриншот с видео Александра Степаненко/Facebook

На автодороге в Белгороде-Днестровском сотрудник полиции напал на водителя автомобиля и его пассажира и жестоко избил одного из них дубинкой.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное потерпевшими.

На нем видно, как полицейский достает из служебной машины дубинку и начинает бежать с ней за одним из мужчин, находившихся в автомобиле, остановленном якобы за нарушение ПДД.

При этом коллеги полицейского призывали его прекратить противоправные действия, однако на их советы он никак не реагировал.

Когда же догнать мужчину полицейскому не удается, он начал жестоко избивать его товарища, даже когда тот упал на землю, пытаясь закрыться от ударов.

При этом избиение сопровождалось оскорблениями в адрес пострадавшего.

Как заявили в управлении Национальной полиции Одесской области, по данному факту уже начата служебная проверка.

«Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местного отдела полиции… Действиям каждого участника конфликта будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении.