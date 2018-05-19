"Ты должен выйти оттуда живым". Джемилев призвал узников Кремля прекратить голодовку

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что обратился к украинскому политзаключенному Кремля Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку, также он поговорит и с Олегом Сенцовым, передает Укринформ.

"Я не думаю, что не следует убивать себя за решеткой. Они молодцы, что объявили голодовку и продержали ее определенное время, ведь это мобилизовало общество. Однако пять дней назад я говорил с Балухом и сказал ему: "Я горжусь тобой, но ты должен выйти оттуда живым. Россия - не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность. То же самое я хочу сказать и Сенцову", - отметил Джемилев.

Он добавил, что при отсутствии принудительного кормления у людей, которые объявили голодовку, "остаются считанные дни".

"Вообще в голодовке есть смысл только тогда, когда о ней становится известно широкой общественности, то есть она используется для привлечения внимания", - пояснил депутат.

Стоит отметить, что более 300-дневное голодание, которое выдержал Мустафа Джемилев во время одного из своих заключений в СССР, до сих пор считается самым длительным в мире. Оно получило огромный мировой резонанс и позволило вынести обсуждение притеснений крымских татар на более высокий уровень.

Напомним, что 16 мая узник Кремля Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Осужденный в Крыму украинец Балух объявил голодовку в марте.

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