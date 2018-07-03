Туроператора Oasis Travel, клиенты которого не могли вылететь из Туниса, хотят лишить лицензии

Министерство инфраструктуры обратится в Министерство экономического развития и торговли для того, чтобы лишить лицензии туроператора Oasis Travel, клиенты которого несколько суток не могли вылететь из Туниса.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Громадське.

По его словам, вопрос о лишении лицензии планируют рассмотреть на совещании МЭРТ 4 июля.

Напомним, 29 июня из аэропорта Монастир в Тунисе в Харьков не могли вылететь около 300 украинских туристов.

Авиакомпания Bravo Airways заявила, что туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед ней за девять рейсов. В авиакомпании также сообщили об отмене восьми рейсов в Тунис из аэропортов Киева, Львова и Харькова из-за отсутствия их оплаты компанией Oasis.

В свою очередь туроператор заявил, что у Bravo Airways задолженность перед аэропортами Туниса и нет денег для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики, и, вероятно, поэтому она отказалась выполнять рейсы 27 июня. Туроператор утверждал, что от действий авиакомпании пострадали 18 тысяч туристов.

На сайте авиакомпании Bravo Airways сообщили, что задолженность Oasis состоянию на 27 июня составила 25 млн грн. В сообщении сказано, что от действий туроператора пострадало 850 туристов.

По состоянию на 3 июля, все украинские туристы, застрявшие в Тунисе, вернулись домой.